Uşak'tan 4 bin battaniye, Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı
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Uşak'tan 4 bin battaniye, Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Güncel

Uşak'tan 4 bin battaniye, Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı Uşak'tan, sel felaketinin yaşandığı ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Kastamonu'ya gönderilmek üzere 4 bin 265 battaniye yola çıktı.

Uşak'tan 4 bin battaniye, Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı

UŞAK - Uşak'tan, sel felaketinin yaşandığı ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Kastamonu'ya gönderilmek üzere 4 bin 265 battaniye yola çıktı.

11 Ağustos günü Kastamonu'da etkili sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. Meydana gelen selde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kastamonu'da 32 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanılan olumsuzluk üzerine, her türlü afetlerde ülkenin dört bir yanına yardımlarda bulunan Uşak Valiliği, Kastamonu'ya gönderilmek üzere içme suyu ve 4 bin 265 adet battaniyenin yer aldığı tırların yola çıktığını açıkladı. Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yaşanılan felaketin tüm ülkeyi derinden etkilediği aktarılırken felaketten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Yapılan açıklamada, "Kastamonu'da yaşanan sel felaketi tüm ülkemizi derinden etkiledi. Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak için 4.265 adet battaniye ve içme suyunun yer aldığı yardım tırlarımız yola çıktı. Uşak halkımıza teşekkür ediyor, felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verildi.

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Uşak'tan 4 bin battaniye, Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı
Uşak'tan 4 bin battaniye, Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı
Uşak'tan 4 bin battaniye, Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı
Uşak'tan 4 bin battaniye, Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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