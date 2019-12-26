Uşak'taki yurtta taciz ve kötü muamele davasında hapis cezası

26.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:11

UŞAK'ta, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda, toplam 28 kız ve erkek çocuğuna cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ileri sürülen, aralarında yönetici, öğretmen, bakıcı anneler ve hizmetlinin de bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada, Uşak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, yurt yönetim memuru V.Ş.'ye cinsel istismar ve cinsel taciz suçlarından 12 yıl, hizmetli S.T.'e ise 13 çocuğa eziyet ve kasten yaralama suçlarından toplam 43 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Yurttaki olay, 2016 yılı Mart ayında Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan bazı çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuklarının başına gelen olayları duyan aileler, Uşak Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük, çok sayıda çocuğun ailesinin cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret şikayeti üzerine inceleme başlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişin hazırladığı raporun ardından, suç duyurusunda bulunuldu. Aralarında yurt müdürü, yardımcıları, öğretmen ve bakıcı annelerin de bulunduğu Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda görevli olanların ifadeleri savcılık tarafından alındı.

Soruşturmanın ardından savcılık, iddialarla ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, Bakanlığın suç duyurusuna da yer verildi. Bu suç duyurusundaki ifadelerde Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda korunma ve bakım altında bulunmuş mağdur çocuklara kurum çalışanları tarafından cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulunulduğu, yurt müdürü S.D.'nin kendisine yakın bir ekip oluşturarak bazı olayları örtbas ettiği öne sürüldü. Ayrıca, yurt yönetim memuru V.Ş.'nin kız çocuklarına yönelik cinsel tacizde ve istismarda bulunduğu, bakıcı annelerin ve hizmetlilerin de bazı çocuklara şiddet ve eziyet çektirdikleri iddia edildi. Bakanlık müfettiş raporunda ise yurt yönetim memuru olarak görev yapmakta olan sanık V.Ş.'nin, 2014 yılı ve öncesinde 17 yaşındaki mağdur kız çocuğu K.K.'yi rızası dışında dudağından öptüğü, ellerini tuttuğu, cinsel ilişki teklif ettiği, yine V.Ş.'nin yurt içinde pantolonunun fermuarı açık vaziyette teşhircilik yaparak dolaştığı ve bu duruma yurtta kalan çocuklarla çalışanların şahit olduğu belirtildi. 16 sanık hakkında 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Uşak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın 9'uncu duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 16 sanık, avukatları, mağdur çocuklardan bazıları ve Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu avukatları Ezgi Sağcan ve Volkan Berber katıldı. Tarafların son sözleri soruldu. Mağdurlar ve kurum avukatları sanıkların cezalandırılmalarını istedi.YURT YÖNETİM MEMURUNA 12 YIL HAPİSMahkeme tarafların dinlenmesinin ardından kararını verip, yurt yönetim memuru V.Ş.'ye, mağdur kız çocukları K.K.K., K.P., F.Y., G.Ö., H.D.'a yönelik fermuarı açık ve cinsel organı görünür vaziyette gezme, kız çocuğu K.K.K.'nın elinden tuttuğu, dudağından öptüğü, değişik zamanlarda cinsel içerikli sözler söylediği, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüyü kullanma suçlarından 12 yıl hapis cezası verdi. Yurtta hizmetli görevinde bulunan S.T.'ye, 13 mağdur erkek çocuğuna karşı eziyet, kasten yaralama suçlarından toplam 43 yıl 9 ay hapis cezası verdi, bu cezada indirime gidilmedi. Mahkeme yaralama ve suçu bildirmeme suçlarından yargılanan diğer sanıklar hakkında da çeşitli adlı para ve hapis cezalarına hükmedip, denetimli serbestlik kararı verdi.'VERİLEN CEZALAR KAMU VİCDANINI RAHATLATMIŞTIR'

Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu avukatlarından Ezgi Sağcan ve Volkan Berber yaptıkları ortak açıklamada, verilen cezalar kamu vicdanını rahatlatır nitelikte olduğuna dikkati çekip, "Ancak, davayı takip eden Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu avukatları olarak kararı yüksek mahkemeye taşıyacağız. Bizim kanaatimiz dosyada nitelikli cinsel istismar ve işkence suçlarının oluştuğu yönündedir. Bu suçlar bakımından da görevli mahkeme ağır ceza mahkemesi olduğundan mevcut mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda katılan kurum vekilinin de dikkat çektiği üzere kişilerin sosyal hizmet çalışanı olması cezalarında yarı oranında artırım sebebidir. Ancak bu husus da mahkemece gözetilmemiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA