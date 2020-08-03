Uşak'taki yangınlarda 12 hektar alan zarar gördü UŞAK'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangınlarında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

UŞAK'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangınlarında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bugün öğle saatlerinde Banaz'ın Hasanköy ve Kuşdemir köylerinde orman yangınları çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangınlar kısa sürede büyüdü. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri karadan yangınlara müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek verdi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Kocabıyık, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya'dan söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

VALİ KOCABIYIK: ORMANLAR SADECE BİZİM DEĞİL

Vali Kocabıyık, kontrol altına alınan yangınlarda 12 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü, soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini ifade etti. Vali Funda Kocabıyık yanan bölgelerin ağaçlandırılacağını belirterek, "Yangınlarda sadece güzelim ağaçlarımız zarar görmedi. Doğaya çıktığımızda kimi zaman sesleriyle, kimi zaman eşsiz güzellikleriyle bize yol arkadaşlığı yapan binlerce orman canlımız da bu yangınlarda yok oldu. Yangınlardan etkilenen alanlarımızı en kısa zamanda yeniden ağaçlandıracağız. Ancak alevler arasında can veren canlılarımızı ne yazık ki geriye getiremeyeceğiz. Unutmayalım, orman yangınlarının tamamına yakını insan kaynaklı. Bu nedenle çok daha fazla dikkatli olmalıyız, ormanlar sadece bizim değil" dedi.

Kaynak: DHA