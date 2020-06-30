Uşak'taki yangında yaklaşık 30 dönümlük ekili alan zarar gördü Uşak'ta çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük arpa ve buğday ekili alan ile çok sayıda paketlenmiş saman zarar gördü.

Uşak'ta çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük arpa ve buğday ekili alan ile çok sayıda paketlenmiş saman zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Suzunören köyünde arpa ve buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 30 dönümlük arpa ve buğday ekili alan ile tarladaki çok sayıda paketlenmiş saman ve bir saman paketleme makinesi zarar gördü.

Kaynak: AA