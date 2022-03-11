Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı - Haberler

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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.A, K.D, M.A, A.D. ve Afganistan uyruklu Y.A, hakimlikçe tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Haberler

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