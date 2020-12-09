Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

09.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:36
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 88 gram esrar, 22 gram metamfetamin ve 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki Z.E. ve O.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: BALIKÇILARI DENETLEYEN YOK MU. HER MEMLEKETDE 5- 10 TL OLAN HAMSİYİ 40 TL SATIYORLAR
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DOĞRU SÖYLEDİN: Ben de bakıyorum denetleyen yok kafalarına satıyorlar
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:42:52. #1.14#
title