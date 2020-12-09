Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
09.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:36
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 88 gram esrar, 22 gram metamfetamin ve 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki Z.E. ve O.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık