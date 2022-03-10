Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1'i Afganistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'İ Afgan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 81 gram sentetik uyuşturucu, 56 gram esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.