Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1'i Afganistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1'i Afganistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'İ Afgan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 81 gram sentetik uyuşturucu, 56 gram esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

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