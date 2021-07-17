Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen rutin çevirmelerde şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan arama çalışmalarında toplamda 6 parça halinde 79 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken araç sürücüsü de gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şüpheli şahıstan alınan ifade doğrultusunda, il merkezinde bulunan bir eve de operasyon düzenleyen ekipler 11 adet sentetik ecza hap, 5, 30 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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