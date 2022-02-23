Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

UŞAK (AA) - Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 2 şüpheliyi Kemalöz Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

U.Ç. ve B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. tutuklandı, U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uşak, Güncel, Haberler

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