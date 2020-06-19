Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Uşak'ta yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili olduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Uşak'ta yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili olduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştıkları şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu tespit edilen araca yönelik operasyon düzenlendi. Araçta yapılan arama sonucu 34 buçuk gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu iddiasıyla M.T.(27) adlı zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK Kaynak: İHA