Uşak'taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'üne tutuklama Uşak'taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'üne tutuklamaUŞAK'ta, polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Uşak'taki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'üne tutuklama

UŞAK'ta, polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen 2 Haziran Salı günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstihbarat çalışmasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda 1.5 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1.9 gram esrar, 6 ecstasy uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılması gereken 100 sentetik hap ve uyuşturucu madde tartmakta kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.M. (36), Ü.D. (43), G.T. (31) ve F.M. (34) tutuklandı. Diğer şüpheli O.D. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA