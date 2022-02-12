Uşak'taki trafik kazasında yaralanan genç yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'taki trafik kazasında yaralanan genç yaşamını yitirdi

AA, Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Uşak'taki trafik kazasında yaralanan genç yaşamını yitirdi

Uşak'ta otomobilin parkın duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan genç, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta otomobilin parkın duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan genç, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Bulvarı'nda 6 Şubat'ta yaşanan kazanın ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Tosbıyık (25), yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay

Atatürk Bulvarı'nda M.K. (19) yönetimindeki 64 LL 607 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Parkı'nın duvarına çarpmış, kazada sürücü ile otomobildeki Yasin Tosbıyık yaralanmış, sürücü taburcu edilmişti.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Bulvarı, Uşak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title