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Trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - Uşak'ta, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolu Ürünköy Kavşağı'nda, A.T. (33) idaresindeki 64 BK 464 plakalı otomobil, önünde seyreden Ö.Y. (65) yönetimindeki 43 AAU 281 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Ö.Y'nin kullandığı otomobil, savrulduktan sonra trafik ışıklarının direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ö.Y. ile aynı araçtaki 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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