Uşak'taki trafik kazası

10.08.2019 14:20

Banaz ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Azimle Acar hastanede yaşamını yitirdi.

Gedikler Köyü yol ayrımında, dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne götürülen, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Azime Acar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Böylelikle kazada ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

-Olay

Banaz İlçesi Gedikler köyü yol ayrımında Ramazan Kılınç idaresindeki DEG RN 64 plakalı otomobil ile Gültekin Acar'ın kullandığı 64 FB 204 plakalı otomobil çarpışmış kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Azime ve Meryem Acar yaralanmış, Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gültekin Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA