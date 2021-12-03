Uşak'taki telefonla dolandırıcılık zanlıları tutuklandı - Haberler
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Uşak'taki telefonla dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'taki telefonla dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

Uşak'ta kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları kadının ziynet eşyaları ve paralarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Uşak'ta kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları kadının ziynet eşyaları ve paralarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de kaldıkları otelde dün jandarma ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, Uşak'a getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, H.A. ve A.Ö. hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Kurşunluk Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki M.A'yı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, adının hırsızlık olayına karıştığını, evde bulunan altın ve paraları eve gelen kişiye teslim etmesi gerektiğini söylemiş, kadın da evdeki iki bilezik, iki küpe, bir adet yarım altın, 3 yüzük ve 460 lirayı gelen kişiye vermişti.

Dolandırıldığını anlayan M.A'nın şikayette bulunmasının ardından 3 şüpheli, Denizli'de kaldıkları otelde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalanmıştı.

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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