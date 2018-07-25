Uşak'taki Silahlı Saldırı - 1 Yaralı

Uşak'ın Banaz içesinde inşaat ustalığı yapan bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralındı.

Alınan bilgiye göre, motosikletiyle evine giden İbrahim A. (53), İslam Mahallesi mezarlık mevkisinde, otomobil içerisinden ateş edilmesi sonucu vuruldu.

Ağır şekilde yaralanan İbrahim A, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim A, burada yapılan müdahalenin ardından Uşak Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Banaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmayla şüpheli olarak belirlenen Y.Y'yi gözaltına aldı.