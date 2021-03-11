Uşak'taki ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi yakalandı
11.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:54
Uşak'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Uşak'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığının belirlenmesinin ardından operasyon düzenledi.
Adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 66 tabanca mühimmatı ele geçirilen kişiler gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal