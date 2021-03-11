Uşak'taki ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak'taki ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi yakalandı

11.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:54
Uşak'taki ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi yakalandı

Uşak'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığının belirlenmesinin ardından operasyon düzenledi.

Adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 66 tabanca mühimmatı ele geçirilen kişiler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Meghan Markle
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ali Şansalan Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'taki ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:55:50. #1.16#
title