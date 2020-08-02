Uşak'taki orman yangınlarına müdahale ediliyor Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan iki orman yangınından biri kontrol altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan iki orman yangınından biri kontrol altına alındı. Kuşdemir Köyü Kent Ormanı ve Halıyazı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uşak ve Banaz orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler yönlendirildi. Yangınlara 4 helikopter, 25 arazöz, 5 itfaiye, 4 su tankeri ve 4 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu Halıyazı mevkisindeki yangın kontrol altına alındı. Kuşdemir Köyü Kent Ormanı bölgesinde çıkan yangının ise etrafının çevrildiği, kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Vali Funda Kocabıyık'ın da yangın bölgelerinde incelemede bulunduğu belirtildi. Kaynak: AA