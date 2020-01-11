Uşak'taki kanlı infazın zanlıları Balıkesir'de yakalandı
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Uşak'taki kanlı infazın zanlıları Balıkesir'de yakalandı

Uşak'ta 26 yaşındaki Resul Aslan'ı evinde tabanca ile vurarak öldüren 3 şüpheli üzerlerinde suç aletleriyle birlikte Balıkesir emniyeti tarafından yakalandı.

11.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:47
Uşak'taki kanlı infazın zanlıları Balıkesir'de yakalandı

'ta 26 yaşındaki Resul Aslan'ı evinde tabanca ile vurarak öldüren 3 şüpheli üzerlerinde suç aletleriyle birlikte emniyeti tarafından yakalandı.


Olay Işık Mahallesi 4.Burak Sokak'taki Seyr-i Tepe adlı apartmanın zemin katında öğle saatlerinde meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan Resul Aslan evde tek olduğu sırada 2 kar maskeli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Resul Aslan, göğsüne aldığı 7.65 milimetre büyüklüğündeki 2 kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayın şüphelilerinden fail M.Ü.Y. ( 19), E.Y. (27) ve E.G. (21) Balıkesir Emniyeti tarafından üzerlerinde cinayeti işledikleri tabanca, kar maskesi ve eldivenlerle yakalandı.


Şüpheliler Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Uşak'a getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - UŞAK

Kaynak: İHA
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