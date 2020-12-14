Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı

14.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:50
Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente kaçak yollardan akaryakıt getirildiği ve satıldığı tespiti sonrası 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 3 bin 630 litre kaçak akaryakıt, 1 dalgıç pompa, 1 sayaçlı pompa, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda boş bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

İlgili Haberler

İstanbul merkezli 4 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 22 gözaltı
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı
Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Cem Yılmaz İrem Derici Gülben Ergen
Spor Erol Bulut Pierre Webo Çağdaş Atan Ersun Yanal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'taki kaçak akaryakıt operasyonunda 4 kişi yakalandı - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 17:52:25. #1.15#
title