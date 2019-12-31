Uşak'taki iş yeri yangınında bir araç kullanılamaz hale geldi
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Uşak'taki iş yeri yangınında bir araç kullanılamaz hale geldi

Uşak'ta meydana gelen yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

31.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:46
Uşak'taki iş yeri yangınında bir araç kullanılamaz hale geldi

Uşak'ta meydana gelen yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Uşak Yeni Sanayi Sitesi, 9. Site Sokak'taki kaportacı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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