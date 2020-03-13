Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu - Haberler
Genç, Uşak

Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu

- Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu Uşak'ta, Genç Gönüllüler Projesi kapsamında 'Genç Gönüllüler İş Başında' konulu etkinlikle 47 gönüllü gence gıda denetimi konusunda eğitim verilmesinin ardından, gençler denetçi olarak süt işletmesinde inceleme gerçekleştirdi.

13.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:01
Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu

- Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu

UŞAK - Uşak'ta, Genç Gönüllüler Projesi kapsamında 'Genç Gönüllüler İş Başında' konulu etkinlikle 47 gönüllü gence gıda denetimi konusunda eğitim verilmesinin ardından, gençler denetçi olarak süt işletmesinde inceleme gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Murat Erdem, görevli personeller, öğretim görevlileri ve 47 gönüllü genç katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eş güdümlü olarak yürüttükleri "Genç Gönüllüler İş Başında Projesi" ile gönüllü gençlere gıda denetiminin nasıl yapıldığı ve işleyişinin nasıl olduğu konusunda Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen tarafından bilgilendirme yapıldı. Konferansın ardından kura çekilerek 20 gönüllü genç özel bir süt ve süt ürünleri işletmesine götürülerek denetçi oldu.

"Her tüketicinin bir denetici olduğunun farkına vardık"

Programın sosyal ve kişisel gelişimlerine destek sağladığını ve sorumluluk bilincine vardığını ifade eden Esra Seden, "Çok memnun kaldık. Öncelikle bakanlığa ve Genç Gönüllüler Topluluğu'na çok teşekkür ederiz. Biz çok iyi bir verim aldık. Bu sayede süt ve süt ürünleri fabrikasını gezmiş olduk. Konferanstan sonra kendimizi donatma imkanı bulduk. Denetimler sürecinde her tüketicinin bir denetimci olduğunun farkına vardık. Dolayısıyla kendimizi bu alanda bilinçlendirmiş olduk" diye konuştu.

Uygulama sahasına gelerek işleyişi görmelerinin kendilerine fayda sağladığını belirten Furkan Semiz, "Konferans, lisans hayatımız boyunca aldığımız derslerin bir tekrarı oldu. Aynı zamanda buraya gelip teorik olarak aldığımız derslerin ne şekilde uygulandığını, fabrikadaki düzenini gördük. Hijyen şartlarını gördük. Bizim için verimli bir program oldu" dedi.

Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi Haber
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı Haber
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Demet Akalın Burcu Kıratlı Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Wuhan Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Uşak'taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:28:03. #1.14#