Uşak'taki FETÖ operasyonu sonrası örgüt propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldı Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen ve 26 kadının gözaltına alındığı operasyonun ardından sosyal medyadan örgüt propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen ve 26 kadının gözaltına alındığı operasyonun ardından sosyal medyadan örgüt propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 10 aylık çalışmanın ardından 31 Ağustos'ta 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve 26 kadın şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şüphelilerin, aynı gün yakalandıkları illerden alınarak Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı değişik hizmet binalarındaki tamamı kameralarla izlenen ve görüntüleri kayıt altına alınan nezarethanelerde Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde yasal işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin gözaltına alınmasından başlayarak adliyeye sevk edildiği sürece kadar yasal mevzuata uygun şekilde periyodik doktor muayenesine tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Avukatları ile ifade öncesi yeterli görüşme hakları kendilerine sağlanmış, ifadeleri sırasında yine yasal haklarına uygun olarak bizzat özel avukatları veya Uşak Barosundan talep ettikleri avukatları yanlarında olacak şekilde ifade alma işlemleri tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerin 4 Eylül sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiğinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın tüm safhaları şeffaf ve yasalara uygun yürütülmüştür. Terör örgütüne vurulan darbenin örgütte yeni bir çözülme telaşını başlattığı, aynı operasyonların diğer illere de yayılacağı endişesiyle özellikle sosyal medya hesaplarından asılsız iddialarla kara propaganda faaliyetleri yürütüldüğü görülmektedir. Terör örgütünün propaganda faaliyetlerini yürütmek üzere çoğunluğu yurt dışından yayın yapan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından firari örgüt mensupları ile diğer destekçilerince yapıldığı anlaşılan, operasyonu yürüten kamu görevlilerine, devlete ve hükümete yönelik kara propaganda paylaşımları titizlikle takip edilmektedir. Kamu görevlilerimize ve devletimize yönelik suç içeren paylaşımlarla ilgili olarak gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürecektir."

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda, çoğunluğu öğrencilerden oluşan 26 kadın gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanmış, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA