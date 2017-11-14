Uşak'taki Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklanan eski Simav İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Avşar'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Simav İlçe Emniyet Müdür Vekili olan ve daha sonra meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Avşar ile avukatı katıldı.



Mahkeme heyeti, sanığa hakkındaki iddialara ilişkin sorular yöneltti.



Avşar, 15 Temmuz akşamı görevde olduğunu, iddia edildiği gibi emrindeki personele darbeyi teşvik edici beyanlarda bulunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.



Avşar'ın avukatı ise müvekkilinin 18 aydır tutuklu olduğunu, delillerin büyük oranda toplandığını ve delillerin karartılma ihtimali bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, Avşar'ın bilgisayarından çıkan bazı dijital veriler ile ByLock içeriklerinin tespiti ve delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.



Avşar'ın, 15 Temmuz gecesi emrindeki emniyet personeline, "Askerler gelirse çatışmaya girmeyeceğiz" diyerek silah deposunu açtırmadığı, TRT'de darbe bildirisinin okunmasından sonra çevresindekilere, "Tamam, bu iş olmuş bitmiş" dediği iddia edilmişti. Gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Avşar, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti.



Avşar, "terör örgütüne üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyor.