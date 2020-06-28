Uşak'taki ev yangınında hasar meydana geldi Uşak'ta bir evde henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangında hasar oluştu.

Uşak'ta bir evde henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi'ndeki Cahit Güven'e ait müstakil evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Güven'in ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evin yan tarafındaki odunların bulunduğu otluk alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü,

Yangında, evde hasar oluşurken, Güven'in ailesi de gözyaşı döktü.

Kaynak: AA