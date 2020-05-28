Uşak'taki camiler, cemaatle buluşma için hazır
Uşak'ta, yarın cemaatle buluşacak camilerde ve namaz kılınacak alanlarda, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.
28.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:39
Uşak'ta, yarın cemaatle buluşacak camilerde ve namaz kılınacak alanlarda, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Uşak Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir toplu ibadete kapatılan cami ve namaz kılınacak alanlarda, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.
Camilerin avluları ve namaz kılınacak alanlar, köpüklü suyla yıkanıp, ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: AA