Uşak'taki camiler, cemaatle buluşma için hazır Uşak'ta, yarın cemaatle buluşacak camilerde ve namaz kılınacak alanlarda, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Uşak'ta, yarın cemaatle buluşacak camilerde ve namaz kılınacak alanlarda, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. Uşak Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir toplu ibadete kapatılan cami ve namaz kılınacak alanlarda, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı. Camilerin avluları ve namaz kılınacak alanlar, köpüklü suyla yıkanıp, ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Kaynak: AA