Uşak'taki Bıçaklı Kavga

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı.



Kent merkezinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın ardından Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Serkan Özer ve Ferhat Cankal'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.



Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Özer ve Cankal, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay



Dün öğle saatlerinde Işık Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak üzerinde yürüyen Hamza Kaynak (33) ile kardeşi İlhan Kaynak (28) aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Serkan Özer ve Ferhat Cankal ile karşılaşmıştı. Çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Hamza Kaynak ile elinden yaralanan kardeşi İlhan Kaynak olay yerine gelen ambulanslar ile Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülmüştü. Hamza Kaynak hastanede yaşamını yitirmiş, polis Özer ve Cankal'ı gözaltına almıştı.