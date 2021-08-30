Uşak'ta 'Zafer Yolu Varoluş Destanı' konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Kültür Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından "Zafer Yolu Varoluş Destanı" adlı konser verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Kültür Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından "Zafer Yolu Varoluş Destanı" adlı konser verildi. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda verilen konserde, sevilen türküler ve marşlar seslendirilirken, topluluk üyelerinin yöresel dans gösterileri de beğeni topladı. Etkinliğe katılan vatandaşların türkülere Türk bayraklarıyla eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Programa, Vali Funda Kocabıyık, Milletvekilleri İsmail Güneş, Özkan Yalım, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konserin ardından ses sanatçılarına ve topluluk üyelerine Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Habermetre