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Zabıta, marketlerde fiyat denetimi yaptı

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Zabıta, marketlerde fiyat denetimi yaptı

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde fiyat ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde fiyat ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yerel ve zincir marketlerde, hijyenik koşullar, fiyat ve KDV indiriminin uygulanıp, uygulanmadığına ilişkin denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, marketlerdeki ürünlerin son kullanım tarihlerine bakılarak, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı ve yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına bakıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin sıklaştırılacağını ifade etti.

Olumsuzlukla karşılaşan ya da şikayeti olanların ALO 153'ü arayarak Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle irtibat kurabileceği de bildirildi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Uşak Belediyesi, Uşak, Güncel, Haberler

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