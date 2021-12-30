Uşak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketleri denetledi - Haberler
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Uşak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketleri denetledi

Uşak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketleri denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde yerel ve zincir marketlerde fiyat, son kullanma tarihi, ve hijyen denetimi düzenledi.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde yerel ve zincir marketlerde fiyat, son kullanma tarihi, ve hijyen denetimi düzenledi.

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi Ekipleri, şehir genelindeki birçok yerel ve zincir markette satılan ürünleri denetledi. Ekipler yılbaşı öncesinde, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri başta olmak üzere; çocukların tükettiği atıştırmalıklar, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyat farklılıkları ve hijyenik koşullar gibi çeşitli konularda denetimler gerçekleştirdi. Gıda Denetim Birimi Ekipleri, denetlenen konularda eksik ya da hatalı davranan işletmelere gerekli yaptırımları uyguladı. - UŞAK

Uşak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketleri denetledi

Uşak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketleri denetledi

Uşak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketleri denetledi

Uşak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketleri denetledi

Uşak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketleri denetledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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