Uşak'ta Z-Kütüphane açılışları

31.10.2019 17:40

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında Uşak'taki 5 okulda Z-Kütüphane açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Kitapları ve Yayımları Daire Başkanlığı tarafından 410 bin liralık yatırımla Uşak'taki Şefkat İlkokulu, TOKİ İlkokulu, Borsa İstanbul Ortaokulu, Uşak Lisesi ve Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu'na Z-kütüphane kuruldu.

Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen açılış törenine katılarak bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Kitapları ve Yayınları Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu, MEB'in şu ana kadar bin 583 zenginleştirilmiş kütüphane yaptığını söyledi.

Bu kütüphanelerde öğrencilerin kitap okurken büyük keyif aldıklarını ve mutlu olduklarını anlatan Fettahoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız tarafından yapılan etki analizlerinde okuma oranlarının her geçen gün daha da arttığı yeni nesil kütüphaneler inşa ediyoruz. Bu kütüphanelerde bilgisayar ve zeka oyunlarının olması öğrencilerimizin vakitlerini daha çok buralarda geçirmelerine katkıda bulunuyor. Şu ana kadar bin 583 kütüphaneye bakanlığımız 115 milyon lira bütçe harcaması yaptı. Bin 583 kütüphanemizde 4 milyonun üzerinde kitabımızı var. Sayın valimizden önce Uşak'ta 7 Z-Kütüphane vardı şu an 12 oldu, 2020 mart ayında inşallah sayı 20 olacak."

Uşak Vali Funda Kocabıyık da bu kütüphanelerden öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velilerin de faydalanabileceğini belirterek, "Eğitimin çok önemli bir parçası da okumak. Biz çocuklarımıza ne kadar okuma alışkanlığı ve sevgisi verirsek gelecek nesillere de o kadar güvenebiliriz. Çünkü okuyan insandan kötülük çıkmaz." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesim töreni yapan protokol üyelerin z kütüphaneyi gezip öğrencilerle sohbet etti.

Açılış sonrası kütüphaneyi gezen protokol üyeleri, robotik kodlama sınıfını gezdi.

Kaynak: AA