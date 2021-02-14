Uşak'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

14.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:28
Uşak'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Uşak'ta gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Uşak'ta gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte kar yağışının başlayacağı ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 15 Şubat Pazartesi bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Bülent Turan Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Barış Manço Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 23:29:43. #1.16#
title