Uşak'ta yurt ışıkları Mehmetçik için yandı
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Uşak'ta yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Uşak'ta yurtlarda kalan üniversite öğrencileri İdlib şehitlerini anmak ve bölgede devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak amacıyla ışıklı etkinlik düzenledi.

03.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:55
Uşak'ta yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

'ta yurtlarda kalan üniversite öğrencileri şehitlerini anmak ve bölgede devam eden 'nda görevli askerlere destek olmak amacıyla ışıklı etkinlik düzenledi.


Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit düşen askerleri anarak, bölgede devam eden 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek olmak amacıyla odalarındaki ışıklarla 'Bahar Kalkanı', 'TSK' ve 'Mehmetçik' yazdı. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar ederek, askerlere selam gönderdi.


Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atan öğrenciler, şehitlerin isimleri okunurken "Burada" diyerek karşılık verdi.


Program, dua edilmesiyle sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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