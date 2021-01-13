Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
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Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

13.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:04

Uşak'ta yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı.

Uşak'ta yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı.

Kenti çevreleyen dağlarda bulunan köylerde gün içinde kar sevinci yaşandı.

Banaz ilçesinde güne beyaz örtüyle başlayan Karaköseler ve Balcıdamı köylerinde yaşayan vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

Yüksek kesimlerde yer yer 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı çiftçileri de sevindirirken kar yağışının etkili olduğu bölgelerde güzel görüntüler oluştu.

Balcıdamı köyünde yaşayan Zeyit Akgün, mevsimin ilk karının yağmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bu yılın kurak geçtiğini ifade eden Akgün, "Bu sene yağmur pek olmadı, yıl kurak geçti. Kar da biraz geç yağdı. Allah'a şükürler olsun kar yağdı. Geçen sene 2-3 ay önce yağan kar bu sene şimdi yağdı. Yağması bizin için çok iyi oldu. Kuraklık nedeniyle her yer kurumuştu. Ekinlerimiz de sararmıştı. Bu karın kuraklığa çok faydası olur. Artık her yerde sular aynı şekilde çoğalmaya başlar. Kar bu şekilde yağmaya devam ederse bu sene kuraklıktan kurtulabiliriz." dedi.

Aynı köyde yaşayan Mahmut Yılmaz ise "Biraz geç oldu ama kar yağışından dolayı çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Suyumuz için bu kara ihtiyacımız var. Sabah karı gördüğümüzde çok sevindik. Çocuklarla kardan adam yaptık. Kar topu oynadık. Çok mutluyuz, neşeliyiz. İnşallah devamı olur." diye konuştu.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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