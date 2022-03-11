Uşak'ta yöresel ürünler ve kadın emeği "Özmarket" ile değerlenecek

UŞAK (AA) - Uşak'ta üretilen gıda ürünleri ile kadın emeğiyle üretilen ürünlerin satışının yapılacağı Özmarket'in açılışı yapıldı.

Uşak İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında Elmalıdere Mahallesi'nde kurulan Özmarket'in açılış törenine Vali Funda Kocabıyık da katıldı.

Kocabıyık, markette Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı projeleri kapsamında üretilen ürünlerin, kırsaldaki kadınların ürettiği ürünlerin ve Uşak'ın coğrafi işaretli ürünlerinin satışının yapılacağını ifade etti.

Kocabıyık, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Üretilip işlenmiş ve paketlenmiş kuru fasulye, nohut, mercimek, kurutulmuş meyve, sebze, tıbbi aromatik yağlar, sabun, baharat, bitki çayları, turşu, sirke, çay, yağ, şeker gibi ürünlerin satışı Özmarket'te yapılacak. Bu market projemiz ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na dahil ettiğimiz yaklaşık 100 kadın üreticiye ve aile işletmesine gelir sağlayacağız. Bu ürünlerin satışına destek verip e-ticaret siteleri üzerinden de pazarlamasını yapacağız."

Açılış törenine, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık katıldı.