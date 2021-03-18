Uşak'ta yolcu otobüsündeki bir kişinin çantasında 4 bin 536 sentetik ecza hap ele geçirildi
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Uşak'ta yolcu otobüsündeki bir kişinin çantasında 4 bin 536 sentetik ecza hap ele geçirildi

18.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:29
Uşak'ta yolcu otobüsündeki bir kişinin çantasında 4 bin 536 sentetik ecza hap ele geçirildi

Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada sırt çantasından 4 bin 536 sentetik ecza hap çıkan kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada sırt çantasından 4 bin 536 sentetik ecza hap çıkan kişi gözaltına alındı.

Şehir dışından uyuşturucu hap getirileceği yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada yolculardan E.K'nın sırt çantasında 4 bin 536 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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