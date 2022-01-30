ANKARA (AA) - Uşak'ta yolcu otobüsünde, yeşil reçeteyle satılan 16 bin 800 hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Uşak kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, bagajdaki bir kolide yeşil reçeteye tabi 16 bin 800 uyuşturucu hap, 13 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kolinin sahibi olduğu tespit edilen yolcu Y.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.