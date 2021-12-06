Yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki denetim noktasında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada, bir çantada 142 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Yolculardan S.G, D.B. ve Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.A. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen S.G. tutuklanırken, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.