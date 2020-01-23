Uşak'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 16 yaralı
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Uşak'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 16 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra arkadan arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı.

23.01.2020 05:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 05:22
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra çarptı: 16 yaralı

'ın ilçesinde park halindeki tıra arkadan arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre 'dan 'e giden Halil Yakut'un (53) kullandığı 09 F 7726 plakalı yolcu otobüsü, Banaz ilçe merkezinde yol kenarında park halindeki 35 AKL 382 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yolcu otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Banaz ve Uşak'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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