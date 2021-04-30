Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 2 yaralı
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Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 2 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole düşen yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole düşen yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak- Afyon karayolunda S.P. yönetimindeki 35 AHV 789 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada sürücü ile yolcu H.A. yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, 11 yolcu bulunan otobüsün İzmir'den Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Kaza yapan otobüsteki yolcular, başka otobüse yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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