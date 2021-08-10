Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Devrilen otobüsten görüntü Yaralıların ambulanslara alınması Yolculardan İsmail Dursun ve Melikşah Akşit'in konuşması GÜNCELLEME - Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, RÖPORTAJLAR VE DETAY EKLENDİ UŞAK - Uşak'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33...

Devrilen otobüsten görüntü

Yaralıların ambulanslara alınması

Yolculardan İsmail Dursun ve Melikşah Akşit'in konuşması GÜNCELLEME - Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, RÖPORTAJLAR VE DETAY EKLENDİ

UŞAK - Uşak'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

K.G. yönetimindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Uşak kara yolu Göğem kavşağı yakınlarında yaklaşık 90 metre şarampolde ilerledikten sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 32 yolcu ile sürücü, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün Ağrı'dan İzmir'e gittiği, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan yolculardan Melikşah Akşit, gazetecilere, "Kaza aniden oldu. Kamyon kornayı çalınca otobüs iki dakika içinde devrildi." dedi.

İsmail Dursun ise kaza sırasında gözlerinin kapalı olduğunu ve otobüsün nasıl devrildiğini anlayamadığını söyledi.

Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var
Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var
Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Deniz Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Hakan Reçber Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:59:00. #1.14#

title