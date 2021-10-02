Uşak'ta yol verme tartışması yaşadıkları kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta yol verme tartışması yaşadıkları kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli serbest bırakıldı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta yol verme tartışması yaşadıkları kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Uşak'ta, trafikte yol verme tartışması yaşadıkları kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, kavga anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ANKARA (AA) - Uşak'ta, trafikte yol verme tartışması yaşadıkları kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Kavga anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmir- Ankara kara yolunda, trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları Y.Ş'yi bıçaklayarak ağır yaralayan C.G. (20) ve A.G. (13) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay anı bir işletmenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdıkları, Y.Ş'nin bir ara aldığı darbelerle yere düşüp tekrar kalktığı ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor.

Olay

İzmir-Ankara kara yolunda araçlarıyla seyreden Y.Ş. ile C.G. ve A.G. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmış, Dikilitaş Kavşağı yakınlarında araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Y.Ş. bıçaklanarak ağır yaralanmış, olay yerinden kaçan C.G. ve A.G. polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti

Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti

 Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin
Spor Recep Tayyip Erdoğan Gökhan Töre Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uşak'ta yol verme tartışması yaşadıkları kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 21:10:05. #1.11#