Uşak'ta yol verme tartışması yaşadıkları kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - Uşak'ta, trafikte yol verme tartışması yaşadıkları kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Kavga anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmir- Ankara kara yolunda, trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları Y.Ş'yi bıçaklayarak ağır yaralayan C.G. (20) ve A.G. (13) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay anı bir işletmenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdıkları, Y.Ş'nin bir ara aldığı darbelerle yere düşüp tekrar kalktığı ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor.

Olay

İzmir-Ankara kara yolunda araçlarıyla seyreden Y.Ş. ile C.G. ve A.G. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmış, Dikilitaş Kavşağı yakınlarında araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Y.Ş. bıçaklanarak ağır yaralanmış, olay yerinden kaçan C.G. ve A.G. polis ekiplerince yakalanmıştı.