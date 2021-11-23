Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi - Haberler
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Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi

Uşak'ta 2 otomobilde uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta 2 otomobilde uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi.

Uşak'a il dışından uyuşturucu getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 2 otomobili durdurdu.

Araçlardaki aramalarda, uyuşturucu özelliği olan yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi

Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 5 bin 594 hap ele geçirildi

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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