Uşak'ta yeni adli yıl açılış töreni

02.09.2019 16:12

Uşak'ta 2019-2020 Adli Yıl açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Uşak Adliyesi'nde düzenlenen tören çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, büyük medeniyetlerin adaletle yükselip ayakta kalabildiğini söyledi.

Adaletin olmadığı yerde zulüm olduğunu dile getiren Vali Kocabıyık, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanların ve toplumların en önemli güvencesi adaleti sağlayacak olan yargıdır. Yargı, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olarak toplumlar açısından hayati bir öneme sahiptir. Hepimizin bildiği üzere yargı yetkisinin asıl sahibi her türlü egemenliğin kaynağı olan Türk milletidir. Bağımsız ve tarafsız yargı, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olarak tarafların kim olduğuna bakmaksızın sadece adaletin tecellisi için çalışmak gibi kutsal bir misyonu üstlenmektedir. " dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz da yeni adli yılın ülke, millet ve bütün yargı teşkilatına hayırlar getirmesini temenni ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA