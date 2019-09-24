Uşak'ta YENEP projesi kapsamında 5 projeye hibe destek verilecek

24.09.2019 17:48

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TR33 bölgesinde, dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak, geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında, Uşak'ta hibe desteği almaya hak kazanan 5 projeyle ilgili sözleşme imzalandı.

Uşak Öğretmenevi'nde düzenlenen imza törenine, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkan Vekili Meral Gülmez Saçar, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, kaymakamlar, proje iştirakleri ve projeye destek sağlayan kuruluş temsilcileri katıldı.

Vali Funda Kocabıyık, yaptığı konuşmada, teknolojinin hızla geliştiğini ve giderek insan hayatında daha çok yer kapladığını ifade ederek "Yeni bir dünya düzeninde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eleştirel düşünme ve problem çözme, iş birliği yapma ve etki yaratarak öncülük etme, girişkenlik ve girişimcilik, etkili sözlü ve yazılı iletişim, bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme, merak ve hayal etme gibi becerileri kazanması gereklidir" dedi.



Yeni Nesil Mali Eğitim Destek Programı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Zafer Kalkınma Ajansına 60 proje başvurusu yapıldığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, başarılı bulunan 47 projeden 34'ünün asil olarak hibe desteği almaya hak kazandığını kaydetti.



Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Merkez ilçe, Banaz, Ulubey, Sivaslı ve Karahallı ilçelerimiz olmak üzere 5 projemiz toplamda 1 milyon 284 bin lira hibe almaya hak kazanmıştır. Projelerin hayata geçirilmesi sonucunda 168 bin lira eş finansman ile birlikte 1 milyon 52 bin lira değerinde 6 sabit 1 mobil olmak üzere toplam 7 adet "Kendin Yap Atölyesi" ilimize kazandırılacaktır. Projelerin hazırlanması sürecinde önemli katkıları olan Zafer Kalkınma Ajansı çalışanlarına, kaymakamlarımıza ve tüm iştirakçilerimize teşekkür ediyor, projelerin İlimize hayırlı olmasını diliyorum."

Tören, proje protokol imzalarının atılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA