Uşak'ta yem yüklü tanker şarampole devrildi, sürücü yaralandı
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Uşak'ta yem yüklü tanker şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Uşak'ta yem yüklü tanker şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta tavuk yemi yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Uşak'ta tavuk yemi yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sinan Erkayhan (38) yönetimindeki 16 ADG 606 plakalı tavuk yemi yüklü tanker, Uşak-Ankara kara yolu Karlık Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tankerdeki bir miktar yem, şarampole saçıldı.

Uşak'ta yem yüklü tanker şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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