Uşak'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Uşak'ta şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Uşak'ta şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım Caddesinde düzenlenen etkinlikte yaya geçidinin orta şeridi Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından kırmızıya boyandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, ellerindeki "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" ve "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" yazılı dövizlerle sürücülere uyarılarda bulundu.

Burada konuşma yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" diyerek tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.

Yaya önceliğini sağlamak ve yayaları korumak amacıyla kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Kocabıyık, "Bugün itibarıyla kırmızı çizgimizi çekiyoruz. Işıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerin ortadaki şeridini kırmızıya boyuyoruz. Yayalarımız, can güvenliğimiz için lütfen kurallara uyalım. Sürücülerimiz, lütfen, yaya geçitlerimizi fark edelim, kendi canımızı da başkalarının canını da tehlikeye atmayalım. Unutmayalım öncelik yayanın, öncelik hayatın. Unutmayalım yaya önceliği kırmızı çizgimizdir." dedi.

Programın ardından öğrenciler Vali Funda Kocabıyık tarafından kırmızı düdük, şapka ve üzerinde yaya önceliğine yönelik notların yazılı olduğu maskelerden hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık