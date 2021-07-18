Uşak'ta yaralı leylek yavrusuna köylüler sahip çıktı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, yuvasındaki iplere ayağının dolanması sonucu yaralanan leylek yavrusu, köylüler tarafından tedavi ettirildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, yuvasındaki iplere ayağının dolanması sonucu yaralanan leylek yavrusu, köylüler tarafından tedavi ettirildi.

Kolonkaya Köyü'nde bir elektrik direğinde yuvalanan 3 leylek yavrusundan birinin uçamadığını fark eden köylüler, elektrik şirketi yetkililerine haber verdi.

Ayağına ip dolaşması nedeniyle yaralandığı belirlenen leylek, yuvadan indirilerek veterinere götürüldü.

Yaralı leylek, tedavi sürecinin ardından köydeki caminin bahçesinde rehabilite edilmeye başlandı.

Caminin imam hatibi Mesut Yıldız, köye çok eski yıllardan bu yana gelen leyleğin, yuvadaki 3 yavrusundan birinde sorun olduğunu gördüklerini belirterek, "Ayağına ip sıkışan yavrumuzun durumu gayet iyi. Göç zamanına kadar yetişmesi için beslemesi ve tıbbi bakımları konusunda elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık