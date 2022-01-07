Uşak'ta yaralı halde bulunan pelikan tedavi edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta yaralı halde bulunan pelikan tedavi edildi

Uşak'ta yaralı halde bulunan pelikan tedavi edildi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Ulubey ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.

UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İnay köyü yakınlarında yaralı bir pelikanı fark etti. Kanat bölgesinde yarası bulunan pelikan, veterinere götürüldü.

Veteriner tarafından tedavisi yapılan pelikan, doğal yaşamına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title