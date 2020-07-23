Uşak'ta yapımı devam eden büyükbaş deri işleme tesisi tanıtıldı
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Uşak'ta yapımı devam eden büyükbaş deri işleme tesisi tanıtıldı

Uşak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin hibe desteğiyle hayata geçirilecek büyükbaş deri işleme tesisinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Uşak'ta yapımı devam eden büyükbaş deri işleme tesisi tanıtıldı
23.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:09

Uşak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin hibe desteğiyle hayata geçirilecek büyükbaş deri işleme tesisinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, projeye dair açıklamalarda bulundu.

Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında hibe desteği almaya hak kazandığını aktaran Karahallı, proje bedelinin 5,2 milyon avro olduğunu söyledi.

Dericilik sektörünün son yıllarda gerilemeye başladığını ve yaşanan geri gidişi önlemek amacıyla projenin başvurusunu yaptıklarını aktaran Karahallı, "Biz bu geri gidişi farklı bir noktaya taşımak ve Uşaklı dericilerin hayali olan bu projeyi hayata geçirmek adına Sanayi Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin desteğini alan bir proje hazırladık. 2018 yılında başvurumuzu yaptık. Tamamı hibe olan bu projemize Avrupa Birliği yüzde 85 destek vermekte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yüzde 15 katkıda bulunmaktadır. Bu projenin tamamı hibedir." dedi.

Proje ile dericilik sektöründe ürün çeşitlenmesini sağlamayı, sektörü 12 ay çalışır hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Karahallı, katma değeri ve istihdamı da artırmayı planladıklarını belirtti.

Büyükbaş deri işlenmesine adım atmada öncü bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Karahallı, "Bu proje ile küçükbaş deri işleyen işletmecilerimiz hiçbir yatırım yapmadan, ortak kullanım atölyesi tarzında düşünüp ama çok daha büyüğü olan bir fabrikada hiçbir makine yatırımı da yapmadan sadece deriye ve kimyasala para vererek, derilerini üretip satma imkanına sahip olacaklar. Farklı bir sektöre geçiş noktasında burada denemelerini yapıp daha sonra kendi yatırımlarını kendi içlerinde yapmalarını planladık." diye konuştu.

Kaba inşaatı tamamlanan fabrika hakkında da bilgi veren Karahallı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtfaiye binamızın hemen yanında 10 bin metrekare alana sahip bir yerde 8 bin metrekare kapalı bir alanda bu fabrikayı kuruyoruz. Fabrika belirli aşamalara geldi. Oldukça ilerledi. Makine ve teknik destek ihalelerinin hepsi Bakanlık tarafından yapıldı. Makineler ağustos ayı itibariyle fabrikaya gelmeye başlayacak. Fabrikanın tamamen üretime geçmesi ise 2021 yılının eylül ayında planlanmaktadır."

Karahallı, projelerin hazırlanmasında destek veren, aynı zamanda projenin ortaklarından olan Zafer Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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